Через тропічний шторм "Усагі" у В'єтнамі евакуюють півмільйона людей (відео)

15:12, 23 листопада 2018
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Очікується, що шторм вийде на сушу в ніч на 25 листопада.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Тропічний шторм "Усагі" рухається в напрямку міста Хошимін, яке є найбільшим містом В'єтнаму.

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Через шторм з небезпечних районів евакуюють 500 тисяч жителів, передає Stormnews з посиланням на місцеві ЗМІ.

В евакуації задіяні 30 тисяч представників різних відомств. Близько 4 тисяч риболовних суден з екіпажем 23 тисячі людей повертаються в безпечні місця.

Вранці 23 листопада "Усагі" знаходився в 270 км від міста Вунгтау. Швидкість вітру оцінюється в 75 км/год. За прогнозами, він вийде на сушу в ніч на 25 листопада в провінції Біньтхуан. На півдні, південному сході і сході країни очікуються сильний вітер, високі хвилі і проливні дощі в деяких районах може випасти до 500 мм опадів.

Нагадаємо, через вплив потужного циклона багато штатів на півдні, південному сході і сході Австралії постраждали від негоди.

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Теги: #В'єтнам#шторм
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