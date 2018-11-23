У Карпатах найближчими днями випаде до 30 сантиметрів снігу

Сильні опади почнуться 25 листопада.

У Карпатах очікуються сильні снігопади / twitter.com/Meteorologene

У Карпатах через вплив активного циклону з 25 листопада очікуються сильні снігопади, місцями випаде до 30 см опадів.

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Про це йдеться на Facebook сторінці прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

"Внаслідок проходження по території Карпат активного циклону очікується:

- 25 листопада - дощ, який перейде у мокрий сніг;

- 26-27 листопада - мокрий сніг, сильний сніг", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що приріст снігового покриву складатиме у горах 10-20 см, у високогір'ї - до 30 см.

Нагадаємо, протягом 26-27 листопада у багатьох оболастях України очікується ускладнення погодних умов, оголошено штормове попередження.