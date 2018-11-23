У Карпатах найближчими днями випаде до 30 сантиметрів снігу

16:19, 23 листопада 2018
503
0

Сильні опади почнуться 25 листопада.

У Карпатах очікуються сильні снігопади / twitter.com/Meteorologene
У Карпатах очікуються сильні снігопади / twitter.com/Meteorologene

У Карпатах через вплив активного циклону з 25 листопада очікуються сильні снігопади, місцями випаде до 30 см опадів.

Погода на вихідні: до України прийдуть дощі та снігопади (карта)

Про це йдеться на Facebook сторінці прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

"Внаслідок проходження по території Карпат активного циклону очікується:

- 25 листопада - дощ, який перейде у мокрий сніг;

- 26-27 листопада - мокрий сніг, сильний сніг", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що приріст снігового покриву складатиме у горах 10-20 см, у високогір'ї - до 30 см.

Нагадаємо, протягом 26-27 листопада у багатьох оболастях України очікується ускладнення погодних умов, оголошено штормове попередження.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#сніг#Карпати
Читайте також
До України йде негода: синоптики попереджають про сильні снігопади та штормовий вітер До України йде негода: синоптики попереджають про сильні снігопади та штормовий вітер
Погода на вихідні: до України прийдуть дощі та снігопади (карта) Погода на вихідні: до України прийдуть дощі та снігопади (карта)
У районі США, що постраждав від лісової пожежі, пройшов сильний дощ У районі США, що постраждав від лісової пожежі, пройшов сильний дощ
На Алясці вивергається вулкан Веніамінова (відео) На Алясці вивергається вулкан Веніамінова (відео)
Погода на сьогодні: в Україні буде холодно та без опадів (карта) Погода на сьогодні: в Україні буде холодно та без опадів (карта)
Небо в Австралії стало помаранчевим через потужну пилову бурю (фото, відео) Небо в Австралії стало помаранчевим через потужну пилову бурю (фото, відео)
У Києві завтра без опадів, температура вдень до -2° У Києві завтра без опадів, температура вдень до -2°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 11 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
92 %
759 мм
3.9 м/с
77 %
Стрічка новин