До 15 сантиметрів снігу: синоптики попереджають про погіршення погоди у більшості областей України
Внаслідок впливу активного циклону у багатьох областях очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь.
Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов 26-27 листопада у 15 областях України.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Синоптик розповіла, коли до України прийдуть потепління та опади
Внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.
При цьому синоптики зазначають, що погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей.
Як повідомляв УНІАН, у Карпатх очікується до 30 сантиметрів снігу.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця0°... -2°
- Дніпро+2°... 0°
- Донецьк+1°... -2°
- Житомир+2°... -1°
- Запоріжжя+3°... +1°
- Івано-Франківськ+2°... -2°
- Київ+2°... -1°
- Кіровоград+2°... -1°
- Луганськ+2°... -2°
- Луцьк+4°... -1°
- Львів+4°... 0°
- Миколаїв+7°... +1°
- Одеса+9°... 0°
- Полтава+1°... -2°
- Рівне+3°... -2°
- Сімферополь+8°... 0°
- Суми-1°... -2°
- Тернопіль+1°... -2°
- Харків0°... -1°
- Херсон+6°... +2°
- Хмельницький-2°... -4°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів+1°... -2°
- Чернівці-1°... -3°