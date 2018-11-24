До 15 сантиметрів снігу: синоптики попереджають про погіршення погоди у більшості областей України

09:51, 24 листопада 2018
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Внаслідок впливу активного циклону у багатьох областях очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь.

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні / фото УНІАН
Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні / фото УНІАН

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов 26-27 листопада у 15 областях України.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.

При цьому синоптики зазначають, що погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей.

Як повідомляв УНІАН, у Карпатх очікується до 30 сантиметрів снігу.

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Теги: #сніг#негода#погода в Україні
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