Прогноз погоди на неділю: в Україні незначно потеплішає і пройде мокрий сніг

Вранці та вдень у північних областях будуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу, місцями ожеледь.

На дорогах, крім півдня та більшості західних областей, місцями ожеледиця / УНІАН

У неділю 25 листопада вночі в західних, вранці та вдень у північних областях будуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу, місцями ожеледь, на півночі Лівобережжя та Харківської вдень невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На решті території без істотних опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах, крім півдня та більшості західних областей, місцями ожеледиця.

Читайте також До 15 сантиметрів снігу: синоптики попереджають про погіршення погоди у більшості областей України

На Правобережжі вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі 2-7 ° морозу, у центральних і східних областях до 9 ° морозу, на крайньому заході 0-5 ° тепла; вдень від 2 ° морозу до 3 ° тепла, на заході та півдні 3-8 ° тепла.

Як повідомляв УНІАН, Україну на наступному тижні замете снігом: на дорогах повідомили про «жовтий» рівень небезпеки.