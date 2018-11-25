«Київавтодор» задіяв 237 одиниць спецтехніки для прибирання снігу на дорогах столиці

11:36, 25 листопада 2018
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У КМДА відзначають, що погодні умови вкрай небезпечні і призводять до миттєвого утворення ожеледі.

«Київавтодор» звернувся до водіїв з проханням бути уважними та обережними на дорогах / УНІАН
«Київавтодор» звернувся до водіїв з проханням бути уважними та обережними на дорогах / УНІАН

Комунальна корпорація «Київавтодор» задіяла 237 одиниць спеціальної техніки для прибирання снігу у зв'язку з погіршенням погодних умов у столиці.

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Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, вже о 2:30 ночі спецтехніка була розташована на вихідних позиціях та із 3:30 було розпочато превентивну обробку доріг та тротуарів протиожеледними матеріалами, оскільки погодні умови є вкрай небезпечними i призводять до миттєвого утворення ожеледиці.

Зазначається, що з першим снігом, о 5:10, «автодорівці» розпочали обробку вулично-дорожньої мережі протиожеледними матеріалами, аби не допустити зниження рівня безпеки руху.

«Першочергово обробка посипальними матеріалами проводилась на вулицях із складними умовами руху, головних магістралях, мостах, спусках та підйомах, вулицях, по яких проходять маршрути руху громадського транспорту», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на даний час опади у вигляді снігу в столиці припинилися, проте «автодорівці» уважно слідкують за ситуацією на вулично-дорожній мережі міста і в разі відновлення снігопаду кількість техніки буде максимально збільшено.

«Київавтодор» звернувся до водіїв з проханням бути уважними та обережними на дорогах, дотримуватись ПДР.

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Теги: #Київ#погода#сніг
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