Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов у найближчі дні
Активний циклон зумовить сніг та мокрий сніг, ожеледь у більшості областей країни.
Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов в Україні протягом двох найближчих днів.
Прогноз погоди на неділю: в Україні незначно потеплішає і пройде мокрій сніг
Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.
«За даними Укргідрометцентру, внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь. 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться у повідомленні.
В ДСНС нагадують, що погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей.
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