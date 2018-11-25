Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов у найближчі дні

Активний циклон зумовить сніг та мокрий сніг, ожеледь у більшості областей країни.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту / УНІАН

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов в Україні протягом двох найближчих днів.

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Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

«За даними Укргідрометцентру, внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь. 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться у повідомленні.

В ДСНС нагадують, що погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей.