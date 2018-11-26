В Україні сьогодні пройдуть дощі та снігопади, найтепліше буде на півдні та сході країни (карта)

08:05, 26 листопада 2018
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Опади очікуються практично по всій країні.

Сьогодні в Україні очікуються снігопади / УНІАН
Сьогодні в Україні очікуються снігопади / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 26 листопада, в Україні пройдуть дощі і снігопади, найбільш тепла погода очікується на півдні і сході.

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов у найближчі дні

На сході пройдуть дощі, температура до +5°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +12°.

На заході України пройдуть снігопади. Температура до +2°.

У північних областях очікується сніг. Температура до 0°. У центрі пройдуть дощі та снігопади, температура до +4°.

Прогноз на 26 листопада / УНІАН
Прогноз на 26 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 26 листопада — Іоанна Златоустого, архієпископа Константинопольського, Германа, Никифора. Листопадовими заморозками грудневий мороз щедрий. Іній на деревах — до хорошого врожаю.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#сніг#дощ
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