У Києві сьогодні пройде сніг, температура 0°

08:30, 26 листопада 2018
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Опади очікуються в столиці протягом всього дня.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 листопада в Києві пройде сніг, температура до 0°.

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов у найближчі дні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -1°. Вітер південний і південно-західний, до 3,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:24, а зайде у 16:03.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 листопада, в Україні пройдуть дощі і снігопади, найбільш тепла погода очікується на півдні і сході.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода#сніг
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