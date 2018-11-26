У Києві сьогодні пройде сніг, температура 0°

Опади очікуються в столиці протягом всього дня.

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Згідно з даними Погода УНІАН, 26 листопада в Києві пройде сніг, температура до 0°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -1°. Вітер південний і південно-західний, до 3,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:24, а зайде у 16:03.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 листопада, в Україні пройдуть дощі і снігопади, найбільш тепла погода очікується на півдні і сході.

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