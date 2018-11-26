У Києві сьогодні пройде сніг, температура 0°
Опади очікуються в столиці протягом всього дня.
Згідно з даними Погода УНІАН, 26 листопада в Києві пройде сніг, температура до 0°.
Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов у найближчі дні
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -1°. Вітер південний і південно-західний, до 3,4 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 07:24, а зайде у 16:03.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 листопада, в Україні пройдуть дощі і снігопади, найбільш тепла погода очікується на півдні і сході.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця-3°... -8°
- Дніпро+3°... -5°
- Донецьк+2°... -5°
- Житомир-4°... -6°
- Запоріжжя+6°... -4°
- Івано-Франківськ-1°... -10°
- Київ-4°... -7°
- Кіровоград+2°... -7°
- Луганськ+2°... -4°
- Луцьк-2°... -5°
- Львів-3°... -7°
- Миколаїв+8°... -4°
- Одеса+5°... -5°
- Полтава0°... -8°
- Рівне-4°... -7°
- Сімферополь+12°... +4°
- Суми-2°... -8°
- Тернопіль-3°... -8°
- Харків0°... -9°
- Херсон+9°... -3°
- Хмельницький-3°... -9°
- Черкаси0°... -7°
- Чернігів-3°... -7°
- Чернівці-1°... -10°
Віргінія, США
+ 5 °
Невелика хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+5 °
Вологість:46 %
Тиск:754 мм
Вітер: 7.6 м/с
Ймовірність опадів:3 %
Схід:07:05
Захід16:49
Фаза місяця:
Стрічка новин