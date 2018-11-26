Мокрий сніг, зливи та сильний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

09:39, 26 листопада 2018
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На дорогах країни - ожеледиця.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Протягом 26-27 листопада в Україні очікується ускладнення погодних умов, оголошено штормове попередження.

У Києві сьогодні пройде сніг, температура 0°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, сьогодні та завтра в Україні, окрім південної частини, мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, на Прикарпатті, у центральних та Харківській областях сильні опади. 27 листопада у південних, Дніпропетровській областях та Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с, вночі місцями сильний дощ.

Нагадаємо, у понеділок, 26 листопада, в Україні пройдуть дощі та снігопади, найбільш тепла погода очікується на півдні і сході.

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Теги: #погода#сніг#штормове попередження
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