У результаті потужного землетрусу в Ірані постраждали більше 200 осіб
Епіцентр землетрусу знаходився поряд з містом Сарполь-е-Захаб.
В остані Керманшах на заході Ірану 25 листопада стався землетрус магнітудою 6,4, постраждали щонайменше 210 осіб.
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Землетрус стався о 20:07 у неділю, епіцентр знаходився в точці з координатами 45,70 градуса східної довготи і 34,38 градуси північної широти, гіпоцентр залягав на глибині 7 км, передає Xinhua з посиланням на Іранський сейсмологічний центр.
Підземні поштовхи сильно відчувалися в місті Сарполь-е-Захаб, кілька будинків обвалилися. Землетрус також призвів до обриву зв'язку та подачі електроенергії, розриву частини газових труб.
Нагадаємо, у результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинули більше 2 тисяч осіб.
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