Погода на тиждень: в Україні морози вдарять з новою силою, очікується до -20° (карта)

12:00, 26 листопада 2018
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Цього тижня в Україні сильно похолодає.

Цього тижня в Україні буде дуже холодно / УНІАН
Цього тижня в Україні буде дуже холодно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні очікується сильне похолодання, з четверга на заході очікується -20°.

У понеділок в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. На півдні до +12°, в інших регіонах до -1°...+4°.

Прогноз на 26 листопада / УНІАН
Прогноз на 26 листопада / УНІАН

Прогноз погоди на вівторок, 27 листопада. В Україні очікуються опади, на заході вночі до -15°.

Прогноз на 27 листопада / УНІАН
Прогноз на 27 листопада / УНІАН

У середу, 28 листопада, в Україні практично без опадів. Найхолодніша погода буде на заході - до -18°. В інших регіонах до -4°.

Прогноз на 28 листопада / УНІАН
Прогноз на 28 листопада / УНІАН

У четвер без опадів. Вночі по країні -20°...-5°, вдень на півдні до -1°.

Прогноз на 29 листопада / УНІАН
Прогноз на 29 листопада / УНІАН

У п'ятницю в більшості областей очікується ясна погода. Вночі на заході до -20°, в інших регіонах до -2°.

Прогноз на 30 листопада / УНІАН
Прогноз на 30 листопада / УНІАН

1 та 2 грудня в Україні місцями пройде сніг. У суботу вночі найхолодніше буде на заході - до -20°, на решті території -11°...-1°. Вдень температура по країні -10°...+3°. У неділю вночі на заході до -14°, вдень в Україні від -10° до +1°.

Прогноз на 1 грудня / УНІАН
Прогноз на 1 грудня / УНІАН
Прогноз на 2 грудня / УНІАН
Прогноз на 2 грудня / УНІАН

Народний прогноз погоди в Україні

26 листопада — Іоанна Златоустого, архієпископа Константинопольського, Германа, Никифора. Листопадовими приморозками грудневий мороз щедрий. Іній на деревах — до хорошого врожаю.

В Україні сьогодні пройдуть дощі та снігопади, найтепліше буде на півдні та сході країни (карта)

27 листопада — день пам'яті апостола Пилипа, Григорія, Федора. Якщо хмарно або сніжно — травень буде негожий. Іній на деревах — до морозів, туман — до відлиги, а якщо вночі був іній, вдень сніг не випаде.

28 листопада — день пам'яті мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, Варвари, Дмитра. Сніг, що випав на Гурія, аж до весни не розтане. На Гурієв день зима з коня злізає, встає на ноги, кує сиві морози, стелить річками, озерами крижані мости, сипле з одного рукава сніг, а з іншого — іній.

29 листопада — день Святого Матвія, апостола і євангеліста, Єфросинії, Семена. Якщо в день апостола Матвія віють буйні вітри, то бути хуртовинам і хуртовинам до Миколи зимового (19 грудня).

30 листопада — Григорія, Никона, Лазаря, Михайла. Осоковое листя лягає горілиць — до студеної зими, якщо зворотньою стороною догори — зима передбачається тепла. 

1 грудня — день Платона і Романа. Який перший день грудня, така і вся зима буде. Якщо зранку тепло — буде відлига на початку зими, холод і метелиця вдень — такою буде середина зими.

2 грудня — пророка Авдея Дбайливого. На Авдея заметіль дорогу замітає, у щілини земні, у тріщини лихі хвороби заганяє. Тому в давнину люди з побоюванням виходили на вулицю у другий день зими.

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Теги: #погода#морози#похолодання
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