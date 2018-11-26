Синоптик розповіла, коли в Києві похолодає
Завтра снігопад у Києві припиниться.
У вівторок, 26 листопада, снігопад у Києві припиниться, а з 28 листопада у столиці очікується похолодання.
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Такий прогноз погоди у Facebook опублікувала синоптик Наталія Діденко.
"У Києві сьогодні самі бачите що, а завтра вдень опади із столиці підуть. З середи у Києві посилення морозу", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Діденко, завтра опади в Україні очікуються переважно на сході та півдні країни. Також очікується серйозний температурний контраст: від -3 на півночі до +10 на півдні.
Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується сильне похолодання, з четверга на заході очікується -20°.
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