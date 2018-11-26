Найбільш руйнівну лісову пожежу в історії Каліфорнії повністю локалізовано
У результаті пожежі загинули 85 людей.
Лісову пожежу "Кемп", яку визнано найбільш руйнівною в сучасній історії американського штату Каліфорнія, повністю локалізовано.
У районі США, що постраждав від лісової пожежі, пройшов сильний дощ
У результаті пожеж загинули 85 людей, близько 250 осіб числяться зниклими безвісти. Пошуки тіл загиблих досі тривають, передає Euronews з посиланням на управління лісового господарства та пожежної охорони.
Вогонь знищив 62 тисячі гектарів землі і близько 14 тисяч будинків у місті Парадайз і його околицях.
Нагадаємо, услід за посухою і сильними вітрами до Каліфорнії йдуть потужні дощі, які можуть призвести до повеней і обвалів.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця-3°... -8°
- Дніпро+3°... -5°
- Донецьк+2°... -5°
- Житомир-4°... -6°
- Запоріжжя+6°... -4°
- Івано-Франківськ-1°... -10°
- Київ-4°... -7°
- Кіровоград+2°... -7°
- Луганськ+2°... -4°
- Луцьк-2°... -5°
- Львів-3°... -7°
- Миколаїв+8°... -4°
- Одеса+5°... -5°
- Полтава0°... -8°
- Рівне-4°... -7°
- Сімферополь+12°... +4°
- Суми-2°... -8°
- Тернопіль-3°... -8°
- Харків0°... -9°
- Херсон+9°... -3°
- Хмельницький-3°... -9°
- Черкаси0°... -7°
- Чернігів-3°... -7°
- Чернівці-1°... -10°
Віргінія, США
+ 5 °
Невелика хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+5 °
Вологість:46 %
Тиск:754 мм
Вітер: 7.6 м/с
Ймовірність опадів:3 %
Схід:07:05
Захід16:49
Фаза місяця:
Стрічка новин