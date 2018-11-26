Найбільш руйнівну лісову пожежу в історії Каліфорнії повністю локалізовано

14:45, 26 листопада 2018
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У результаті пожежі загинули 85 людей.

Лісову пожежу у Каліфорнії локалізовано / REUTERS
Лісову пожежу у Каліфорнії локалізовано / REUTERS

Лісову пожежу "Кемп", яку визнано найбільш руйнівною в сучасній історії американського штату Каліфорнія, повністю локалізовано.

У районі США, що постраждав від лісової пожежі, пройшов сильний дощ

У результаті пожеж загинули 85 людей, близько 250 осіб числяться зниклими безвісти. Пошуки тіл загиблих досі тривають, передає Euronews з посиланням на управління лісового господарства та пожежної охорони.

Вогонь знищив 62 тисячі гектарів землі і близько 14 тисяч будинків у місті Парадайз і його околицях.

Нагадаємо, услід за посухою і сильними вітрами до Каліфорнії йдуть потужні дощі, які можуть призвести до повеней і обвалів.

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Теги: #пожежа#Каліфорнія
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