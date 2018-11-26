Жителів Києва попереджають про туман

15:38, 26 листопада 2018
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Видимість у столиці складає 200-500 м.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

До кінця доби 26 листопада у Києві утримається туман, видимість впаде до 200-500 м.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"До кінця доби 26 листопада утримається туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

- знизити швидкість руху;

- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

- уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується сильне похолодання, з четверга на заході очікується -20°.

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Теги: #Київ#погода#туман
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