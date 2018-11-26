Жителів Києва попереджають про туман
Видимість у столиці складає 200-500 м.
До кінця доби 26 листопада у Києві утримається туман, видимість впаде до 200-500 м.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.
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"До кінця доби 26 листопада утримається туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується сильне похолодання, з четверга на заході очікується -20°.
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