Україну завтра накриють дощі та снігопади (відеопрогноз)
Завтра в Україні похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 27 листопада, в Україні похолодає, у більшості регіонів очікуються дощі і снігопади.
Погода на тиждень: в Україні морози вдарять з новою силою, очікується до -20° (карта)
Погода на завтра. На сході пройдуть дощі і сніг, температура вночі -9°, вдень до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють дощі. Температура вночі до -5°, вдень до +11°.
На заході України місцями пройде сніг. Температура вночі до -9°, вдень до -1°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до -7°, вдень до -4°. У центрі пройдуть дощі і сніг, температура вночі до -8°, вдень до +3°.
За народним прогнозом, 27 листопада — дня пам'яті апостола Пилипа, Григорія, Федора. Іній на Пилипа — буде овес, як липа. Дощить — вродить пшениця. Якщо хмарно або сніжно — травень буде негожий. Іній на деревах — до морозів, туман — до відлиги, а якщо вночі був іній, вдень сніг не випаде.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця-3°... -8°
- Дніпро+3°... -5°
- Донецьк+2°... -5°
- Житомир-4°... -6°
- Запоріжжя+6°... -4°
- Івано-Франківськ-1°... -10°
- Київ-4°... -7°
- Кіровоград+2°... -7°
- Луганськ+2°... -4°
- Луцьк-2°... -5°
- Львів-3°... -7°
- Миколаїв+8°... -4°
- Одеса+5°... -5°
- Полтава0°... -8°
- Рівне-4°... -7°
- Сімферополь+12°... +4°
- Суми-2°... -8°
- Тернопіль-3°... -8°
- Харків0°... -9°
- Херсон+9°... -3°
- Хмельницький-3°... -9°
- Черкаси0°... -7°
- Чернігів-3°... -7°
- Чернівці-1°... -10°