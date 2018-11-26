Україну завтра накриють дощі та снігопади (відеопрогноз)

16:30, 26 листопада 2018
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Завтра в Україні похолодає.

Завтра в Україні похолодає / УНІАН
Завтра в Україні похолодає / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 27 листопада, в Україні похолодає, у більшості регіонів очікуються дощі і снігопади.

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Погода на завтра. На сході пройдуть дощі і сніг, температура вночі -9°, вдень до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють дощі. Температура вночі до -5°, вдень до +11°.

На заході України місцями пройде сніг. Температура вночі до -9°, вдень до -1°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до -7°, вдень до -4°. У центрі пройдуть дощі і сніг, температура вночі до -8°, вдень до +3°.

За народним прогнозом, 27 листопада — дня пам'яті апостола Пилипа, Григорія, Федора. Іній на Пилипа — буде овес, як липа. Дощить — вродить пшениця. Якщо хмарно або сніжно — травень буде негожий. Іній на деревах — до морозів, туман — до відлиги, а якщо вночі був іній, вдень сніг не випаде.

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Теги: #погода#сніг#дощ
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