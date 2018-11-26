У Києві завтра похолодає, без опадів

Вдень температура у столиці до -4°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 листопада в Києві без опадів, температура до -4°.

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Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень -4°, ввечері -6°. Вітер південний і південно-східний, до 5,4 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:28, а зайде в 16:00.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 27 листопада, в Україні похолодає, в більшості регіонів очікуються дощі і снігопади.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.