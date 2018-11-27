Погода на сьогодні: у більшості регіонів України пройдуть дощі та сніг (карта)
Найтепліше буде на півдні.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 27 листопада, в Україні похолодає, у більшості регіонів очікуються дощі та снігопади.
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Прогноз погоди на сьогодні. На сході пройдуть дощі і сніг, температура до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють дощі. Температура до +11°.
На заході України місцями пройде сніг. Температура до -1°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до -4°. У центрі пройдуть дощі і сніг, температура до +3°.
За народним прогнозом, 27 листопада — дня пам'яті апостола Пилипа, Григорія, Федора. Іній на Пилипа — буде овес, як липа. Дощить — вродить пшениця. Якщо хмарно або сніжно — травень буде негожий. Іній на деревах — до морозів, туман — до відлиги, а якщо вночі був іній, вдень сніг не випаде.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця-4°... -9°
- Дніпро-2°... -6°
- Донецьк-3°... -8°
- Житомир-3°... -7°
- Запоріжжя-1°... -6°
- Івано-Франківськ-2°... -11°
- Київ-3°... -8°
- Кіровоград-3°... -7°
- Луганськ-2°... -7°
- Луцьк-2°... -7°
- Львів-2°... -8°
- Миколаїв0°... -5°
- Одеса-1°... -7°
- Полтава-4°... -8°
- Рівне-3°... -9°
- Сімферополь+5°... -3°
- Суми-3°... -10°
- Тернопіль-3°... -11°
- Харків-3°... -11°
- Херсон0°... -5°
- Хмельницький-3°... -12°
- Черкаси-2°... -8°
- Чернігів-2°... -9°
- Чернівці-3°... -13°