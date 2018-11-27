Погода на сьогодні: у більшості регіонів України пройдуть дощі та сніг (карта)

08:10, 27 листопада 2018
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Найтепліше буде на півдні.

Сьогодні в Україні пройде сніг / УНІАН
Сьогодні в Україні пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 27 листопада, в Україні похолодає, у більшості регіонів очікуються дощі та снігопади.

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Прогноз погоди на сьогодні. На сході пройдуть дощі і сніг, температура до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють дощі. Температура до +11°.

На заході України місцями пройде сніг. Температура до -1°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до -4°. У центрі пройдуть дощі і сніг, температура до +3°.

Прогноз на 27 листопада / УНІАН
Прогноз на 27 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 27 листопада — дня пам'яті апостола Пилипа, Григорія, Федора. Іній на Пилипа — буде овес, як липа. Дощить — вродить пшениця. Якщо хмарно або сніжно — травень буде негожий. Іній на деревах — до морозів, туман — до відлиги, а якщо вночі був іній, вдень сніг не випаде.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#сніг
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