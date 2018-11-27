У Києві сьогодні похолодає, вдень температура до -4°

08:30, 27 листопада 2018
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Ввечері у столиці до -6°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 листопада в Києві без опадів, температура до -4°.

Погода на тиждень: в Україні морози вдарять з новою силою, очікується до -20° (карта)

Погода у Києві. Температура повітря вдень -4°, ввечері -6°. Вітер південний і південно-східний, до 5,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:28, а зайде в 16:00.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 27 листопада, в Україні похолодає, в більшості регіонів очікуються дощі і снігопади.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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