У Києві сьогодні похолодає, вдень температура до -4°
Ввечері у столиці до -6°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 27 листопада в Києві без опадів, температура до -4°.
Погода на тиждень: в Україні морози вдарять з новою силою, очікується до -20° (карта)
Погода у Києві. Температура повітря вдень -4°, ввечері -6°. Вітер південний і південно-східний, до 5,4 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 07:28, а зайде в 16:00.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 27 листопада, в Україні похолодає, в більшості регіонів очікуються дощі і снігопади.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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