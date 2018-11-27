Мокрий сніг, дощ та ожеледиця: в Україні сьогодні зіпсується погода

09:36, 27 листопада 2018
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Опади очікуються майже по всій країні.

В Україні сьогодні очікується мокрий сніг / Фото УНІАН
В Україні сьогодні очікується мокрий сніг / Фото УНІАН

У вівторок, 27 листопада, по всій Україні очікується ускладнення погодних умов, оголошено штормове попередження.

Погода на сьогодні: у більшості регіонів України пройдуть дощі та сніг (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, сьогодні в центральних, більшості західних та східних областей сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах країни, крім південної частині, очікується ожеледиця.

В Україні оголосили штормове попередження / Укргідрометцентр
В Україні оголосили штормове попередження / Укргідрометцентр

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується сильне похолодання, з четверга на заході очікується -20°.

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Теги: #погода#сніг#дощ#штормове попередження
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