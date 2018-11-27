Мокрий сніг, дощ та ожеледиця: в Україні сьогодні зіпсується погода
Опади очікуються майже по всій країні.
У вівторок, 27 листопада, по всій Україні очікується ускладнення погодних умов, оголошено штормове попередження.
Погода на сьогодні: у більшості регіонів України пройдуть дощі та сніг (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Так, сьогодні в центральних, більшості західних та східних областей сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах країни, крім південної частині, очікується ожеледиця.
Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується сильне похолодання, з четверга на заході очікується -20°.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця-4°... -9°
- Дніпро-2°... -6°
- Донецьк-3°... -8°
- Житомир-3°... -7°
- Запоріжжя-1°... -6°
- Івано-Франківськ-2°... -11°
- Київ-3°... -8°
- Кіровоград-3°... -7°
- Луганськ-2°... -7°
- Луцьк-2°... -7°
- Львів-2°... -8°
- Миколаїв0°... -5°
- Одеса-1°... -7°
- Полтава-4°... -8°
- Рівне-3°... -9°
- Сімферополь+5°... -3°
- Суми-3°... -10°
- Тернопіль-3°... -11°
- Харків-3°... -11°
- Херсон0°... -5°
- Хмельницький-3°... -12°
- Черкаси-2°... -8°
- Чернігів-2°... -9°
- Чернівці-3°... -13°
Віргінія, США
+ 4 °
Майже безхмарноПогода Стерлінг
Відчувається як:+4 °
Вологість:46 %
Тиск:758 мм
Вітер: 9.4 м/с
Ймовірність опадів:3 %
Схід:07:06
Захід16:48
Фаза місяця:
Стрічка новин