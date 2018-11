У Чикаго через хуртовини скасували майже 900 авіарейсів (фото, відео)

У міжнародному аеропорту О'хара висота сніжного покриву досягла 18 см.

Чикаго снігопад накрив / REUTERS

Американське місто Чикаго і його околиці накрили сильні хуртовини, у результаті були скасовані майже 900 авіарейсів.

У чиказькому аеропорту О'хара висота сніжного покриву досягла 18 см, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву метеослужбу.

Через негоду 340 тис. сімей та суб'єктів бізнесу залишились без електропостачання. Також внаслідок негоди в Чикаго закрито понад 100 шкіл.

Варто відзначити, що хуртовини почалися в період, коли величезна кількість американців повертаються додому з відпустки, взятої з нагоди дня Подяки.

Heres in another Wrigleyville. Fell RIGHT between those cars. pic.twitter.com/OObdAuhItT — Penny Farthing Geraci (@ventchurros) 26 листопада 2018 р.

@MorganKolkmeyer snow is not very deep in Dunning, but very blustery. Buddy is not a fan. ? pic.twitter.com/vfz2ZyKElH — Stephanie Swieca (@Steph_Swieca) 26 листопада 2018 р.

Unofficially 13 inches 7 miles NW of Woodstock pic.twitter.com/HdSRJbdG6H — Al Degutis (@frumpa) 26 листопада 2018 р.

Snow tapering off in #Schaumburg and #Roselle- but still dealing with downed trees and several inches of accumulation pic.twitter.com/hjLYaceOUM — WGN-TV Traffic (@WGNtraffic) 26 листопада 2018 р.

