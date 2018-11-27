У Чикаго через хуртовини скасували майже 900 авіарейсів (фото, відео)

10:49, 27 листопада 2018
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У міжнародному аеропорту О'хара висота сніжного покриву досягла 18 см.

Чикаго снігопад накрив / REUTERS
Чикаго снігопад накрив / REUTERS

Американське місто Чикаго і його околиці накрили сильні хуртовини, у результаті були скасовані майже 900 авіарейсів.

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У чиказькому аеропорту О'хара висота сніжного покриву досягла 18 см, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву метеослужбу.

Через негоду 340 тис. сімей та суб'єктів бізнесу залишились без електропостачання. Також внаслідок негоди в Чикаго закрито понад 100 шкіл.

Варто відзначити, що хуртовини почалися в період, коли величезна кількість американців повертаються додому з відпустки, взятої з нагоди дня Подяки.

Нагадаємо, через вплив потужного циклону багато штатів на півдні, південному сході і сході Австралії постраждали від негоди.

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Теги: #сніг#США#хуртовини#Чикаго
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