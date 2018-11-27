У Чикаго через хуртовини скасували майже 900 авіарейсів (фото, відео)
У міжнародному аеропорту О'хара висота сніжного покриву досягла 18 см.
Американське місто Чикаго і його околиці накрили сильні хуртовини, у результаті були скасовані майже 900 авіарейсів.
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У чиказькому аеропорту О'хара висота сніжного покриву досягла 18 см, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву метеослужбу.
Через негоду 340 тис. сімей та суб'єктів бізнесу залишились без електропостачання. Також внаслідок негоди в Чикаго закрито понад 100 шкіл.
Варто відзначити, що хуртовини почалися в період, коли величезна кількість американців повертаються додому з відпустки, взятої з нагоди дня Подяки.
Heres in another Wrigleyville. Fell RIGHT between those cars. pic.twitter.com/OObdAuhItT— Penny Farthing Geraci (@ventchurros) 26 листопада 2018 р.
@MorganKolkmeyer snow is not very deep in Dunning, but very blustery. Buddy is not a fan. ? pic.twitter.com/vfz2ZyKElH— Stephanie Swieca (@Steph_Swieca) 26 листопада 2018 р.
Unofficially 13 inches 7 miles NW of Woodstock pic.twitter.com/HdSRJbdG6H— Al Degutis (@frumpa) 26 листопада 2018 р.
Snow tapering off in #Schaumburg and #Roselle- but still dealing with downed trees and several inches of accumulation pic.twitter.com/hjLYaceOUM— WGN-TV Traffic (@WGNtraffic) 26 листопада 2018 р.
Нагадаємо, через вплив потужного циклону багато штатів на півдні, південному сході і сході Австралії постраждали від негоди.
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