Морози набирають обертів: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра

11:41, 27 листопада 2018
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Опади завтра очікуються на півдні та південному сході.

До України йдуть морози / НІАН
До України йдуть морози / НІАН

У середу, 28 листопада, в Україні почнеться похолодання, вдень температура -3...-7 градусів.

Такий прогноз погоди у Facebook опублікувала синоптик Наталія Діденко.

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"Опади - дощ та мокрий сніг ще й з поривчастим вітром - затримаються лише на півдні та південному сході.

Одночасно із припиненням опадів в Україну почне заходити холодніше повітря. Вже з середи морози набирають обертів. Спочатку помірні, а до кінця тижня й міцніші. Завтра вдень в межах України -3...-7 градусів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Діденко, завтра погода в Києві буде сухою та холодною. Вночі до -5...-7, вдень -2...-4 градуси. Надалі очікується посилення морозу.

Нагадаємо, 27 листопада по всій Україні очікується ускладнення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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Теги: #погода#сніг#похолодання
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