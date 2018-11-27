Морози набирають обертів: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра
Опади завтра очікуються на півдні та південному сході.
У середу, 28 листопада, в Україні почнеться похолодання, вдень температура -3...-7 градусів.
Такий прогноз погоди у Facebook опублікувала синоптик Наталія Діденко.
Погода на сьогодні: у більшості регіонів України пройдуть дощі та сніг (карта)
"Опади - дощ та мокрий сніг ще й з поривчастим вітром - затримаються лише на півдні та південному сході.
Одночасно із припиненням опадів в Україну почне заходити холодніше повітря. Вже з середи морози набирають обертів. Спочатку помірні, а до кінця тижня й міцніші. Завтра вдень в межах України -3...-7 градусів", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Діденко, завтра погода в Києві буде сухою та холодною. Вночі до -5...-7, вдень -2...-4 градуси. Надалі очікується посилення морозу.
Нагадаємо, 27 листопада по всій Україні очікується ускладнення погодних умов, оголошено штормове попередження.
Погода в Україні
- Вінниця-4°... -9°
- Дніпро-2°... -6°
- Донецьк-3°... -8°
- Житомир-3°... -7°
- Запоріжжя-1°... -6°
- Івано-Франківськ-2°... -11°
- Київ-3°... -8°
- Кіровоград-3°... -7°
- Луганськ-2°... -7°
- Луцьк-2°... -7°
- Львів-2°... -8°
- Миколаїв0°... -5°
- Одеса-1°... -7°
- Полтава-4°... -8°
- Рівне-3°... -9°
- Сімферополь+5°... -3°
- Суми-3°... -10°
- Тернопіль-3°... -11°
- Харків-3°... -11°
- Херсон0°... -5°
- Хмельницький-3°... -12°
- Черкаси-2°... -8°
- Чернігів-2°... -9°
- Чернівці-3°... -13°