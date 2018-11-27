У Карпатах намело метр снігу (фото)

На горі Піп Іван йде сильний сніг.

У Карпатах намело до метру снігу / www.facebook.com/chornogora.rescue112/

У Карпатах йдуть сильні снігопади. Станом на ранок 27 листопада місцями намело до 1 метру снігу.

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Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 9:10 27.11.2018 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -8°С, вітер північно-західний, північний 5 м/с, хмарно, сніг, обмежена видимість, місцями надуви снігу до 1 м", - йдеться в повідмоленні.

Карпати заметає снігом / snig.info/uk

Нагадаємо, у середу, 28 листопада, в Україні почнеться похолодання, вдень температура -3...-7 градусів.