Число постраждалих в результаті землетрусу в Ірані перевищило 700 осіб

15:39, 27 листопада 2018
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Постраждали щонайменше 729 осіб.

В Ірані зростає кількість постраждалих в результаті землетрусу / Flickr, Matt Katzenberger
В Ірані зростає кількість постраждалих в результаті землетрусу / Flickr, Matt Katzenberger

У результаті землетрусу в остані Керманшах на заході Ірану постраждали 729 осіб.

У результаті потужного землетрусу в Ірані потерпіли більше 200 осіб

Більшість постраждалих отримали легкі пошкодження. Після надання медичної допомоги вони покинули лікарні, у стаціонарі, як і раніше, залишаються 18 людей, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

Президент Ірану Хасан Роухані розпорядився розгорнути в районі лиха інтенсивну рятувальну операцію, щоб допомогти постраждалим від землетрусу.

Землетрус магнітудою 6,4 стався ввечері 25 листопада. Епіцентр знаходився недалеко від міста Сарполь-е-Захаб, де обвалилася частина будинків.

Нагадаємо, у Гватемалі вивергається вулкан Фуего, з небезпечних районів евакуювали близько чотирьох тисяч осіб.

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Теги: #землетрус#Іран
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