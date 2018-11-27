Число постраждалих в результаті землетрусу в Ірані перевищило 700 осіб
Постраждали щонайменше 729 осіб.
У результаті землетрусу в остані Керманшах на заході Ірану постраждали 729 осіб.
У результаті потужного землетрусу в Ірані потерпіли більше 200 осіб
Більшість постраждалих отримали легкі пошкодження. Після надання медичної допомоги вони покинули лікарні, у стаціонарі, як і раніше, залишаються 18 людей, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.
Президент Ірану Хасан Роухані розпорядився розгорнути в районі лиха інтенсивну рятувальну операцію, щоб допомогти постраждалим від землетрусу.
Землетрус магнітудою 6,4 стався ввечері 25 листопада. Епіцентр знаходився недалеко від міста Сарполь-е-Захаб, де обвалилася частина будинків.
Нагадаємо, у Гватемалі вивергається вулкан Фуего, з небезпечних районів евакуювали близько чотирьох тисяч осіб.
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