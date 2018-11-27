Число постраждалих в результаті землетрусу в Ірані перевищило 700 осіб

Постраждали щонайменше 729 осіб.

В Ірані зростає кількість постраждалих в результаті землетрусу / Flickr, Matt Katzenberger

У результаті землетрусу в остані Керманшах на заході Ірану постраждали 729 осіб.

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Більшість постраждалих отримали легкі пошкодження. Після надання медичної допомоги вони покинули лікарні, у стаціонарі, як і раніше, залишаються 18 людей, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

Президент Ірану Хасан Роухані розпорядився розгорнути в районі лиха інтенсивну рятувальну операцію, щоб допомогти постраждалим від землетрусу.

Землетрус магнітудою 6,4 стався ввечері 25 листопада. Епіцентр знаходився недалеко від міста Сарполь-е-Захаб, де обвалилася частина будинків.

Нагадаємо, у Гватемалі вивергається вулкан Фуего, з небезпечних районів евакуювали близько чотирьох тисяч осіб.