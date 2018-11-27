Завтра в Україні сильно похолодає, на заході вночі до -18 градусів (відеопрогноз)
Завтра в Україні без опадів.
Згідно з даними Погода УНІАН, 28 листопада у всіх регіонах України очікується похолодання, без опадів.
У Карпатах намело метр снігу (фото)
Прогноз погоди в Україні на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -11°, вдень до -2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -7°, вдень до +5°.
На заході України без опадів. Температура вночі до -18°, вдень до -2°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до -9°, вдень до -3°. У центрі без опадів, температура вночі до 9°, вдень до -2°.
За народним прогнозом, 28 листопада — день пам'яті мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, Варвари, Дмитра. Яка ніч у Пилипівку, такий день у Петрівку. Перший міцний сніг випадає на ніч; денний сніг довго не затримається. Качки або гуси все частіше почали перелітати з місця на місце — до холодної зими. Сніг, що випав на Гурія, аж до весни не розтане.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця-4°... -9°
- Дніпро-2°... -6°
- Донецьк-3°... -8°
- Житомир-3°... -7°
- Запоріжжя-1°... -6°
- Івано-Франківськ-2°... -11°
- Київ-3°... -8°
- Кіровоград-3°... -7°
- Луганськ-2°... -7°
- Луцьк-2°... -7°
- Львів-2°... -8°
- Миколаїв0°... -5°
- Одеса-1°... -7°
- Полтава-4°... -8°
- Рівне-3°... -9°
- Сімферополь+5°... -3°
- Суми-3°... -10°
- Тернопіль-3°... -11°
- Харків-3°... -11°
- Херсон0°... -5°
- Хмельницький-3°... -12°
- Черкаси-2°... -8°
- Чернігів-2°... -9°
- Чернівці-3°... -13°