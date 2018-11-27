Завтра в Україні сильно похолодає, на заході вночі до -18 градусів (відеопрогноз)

16:30, 27 листопада 2018
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Завтра в Україні без опадів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 листопада у всіх регіонах України очікується похолодання, без опадів.

У Карпатах намело метр снігу (фото)

Прогноз погоди в Україні на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -11°, вдень до -2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -7°, вдень до +5°.

На заході України без опадів. Температура вночі до -18°, вдень до -2°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до -9°, вдень до -3°. У центрі без опадів, температура вночі до 9°, вдень до -2°.

За народним прогнозом, 28 листопада — день пам'яті мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, Варвари, Дмитра. Яка ніч у Пилипівку, такий день у Петрівку. Перший міцний сніг випадає на ніч; денний сніг довго не затримається. Качки або гуси все частіше почали перелітати з місця на місце — до холодної зими. Сніг, що випав на Гурія, аж до весни не розтане.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода
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