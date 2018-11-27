У Києві завтра без опадів, вдень температура до -3°
Ввечері у столиці до -6°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 28 листопада, у Києві без опадів, температура до -3°.
У Карпатах намело метр снігу (фото)
Погода у Києві на завтра. Температура повітря вдень -3°, ввечері -6°. Вітер південний, до 4,9 м/с.
Сонце в столиці зійде у 07:30, а зайде в 16:00.
Як повідомляв УНІАН, 28 листопада у всіх регіонах України очікується похолодання, без опадів.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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