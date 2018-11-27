Новий рік без снігу і мороз: синоптики дали прогноз на грудень
Американські синоптики спрогнозували, що друга половина грудня буде малосніжною, але морозною. Тому, снігу на Новий рік не очікується.
Синоптики вже дали свій прогноз на зиму 2018-2019 року. Думки зарубіжних та українських експертів розійшлися. Вітчизняні синоптики обіцяють теплу зиму, з температурами вищими за кліматичну норму на 2-3ºС. Європейські метеорологи, навпаки, обіцяють ясну і малосніжну зиму. На їхню думку, температура повітря буде нижче кліматичної норми.
Про це повідомляє "Метеопрог".
Початок грудня, за прогнозами синоптиків, буде дуже холодним на заході країни, місцями стовпчики термометрів покажуть -19ºС, на решті території вночі до -10 ºС. Вдень на термометрах ми побачимо -5...0ºС. На півдні України початок грудня буде м'яким з плюсовими температурами.
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На початку першого місяця зими випаде сніг, але рясних опадів не передбачається.
Американські синоптики спрогнозували, що друга половина грудня буде малосніжною, але морозною. Тому, снігу на Новий рік не очікується.
Погодна ситуація на дорогах країни буде складною, не виключені ожеледь і налипання мокрого снігу.
Як повідомляв УНІАН, у Карпатах намело метр снігу.
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