Новий рік без снігу і мороз: синоптики дали прогноз на грудень

20:52, 27 листопада 2018
2155
0

Американські синоптики спрогнозували, що друга половина грудня буде малосніжною, але морозною. Тому, снігу на Новий рік не очікується.

Початок грудня, за прогнозами синоптиків, буде дуже холодним на заході країни / УНІАН
Початок грудня, за прогнозами синоптиків, буде дуже холодним на заході країни / УНІАН

Синоптики вже дали свій прогноз на зиму 2018-2019 року. Думки зарубіжних та українських експертів розійшлися. Вітчизняні синоптики обіцяють теплу зиму, з температурами вищими за кліматичну норму на 2-3ºС. Європейські метеорологи, навпаки, обіцяють ясну і малосніжну зиму. На їхню думку, температура повітря буде нижче кліматичної норми.

Про це повідомляє "Метеопрог".

Початок грудня, за прогнозами синоптиків, буде дуже холодним на заході країни, місцями стовпчики термометрів покажуть -19ºС, на решті території вночі до -10 ºС. Вдень на термометрах ми побачимо -5...0ºС. На півдні України початок грудня буде м'яким з плюсовими температурами.

Морози набирають обертів: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра

На початку першого місяця зими випаде сніг, але рясних опадів не передбачається.

Американські синоптики спрогнозували, що друга половина грудня буде малосніжною, але морозною. Тому, снігу на Новий рік не очікується.

Погодна ситуація на дорогах країни буде складною, не виключені ожеледь і налипання мокрого снігу.

Як повідомляв УНІАН, у Карпатах намело метр снігу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#грудень
Читайте також
Число постраждалих в результаті землетрусу в Ірані перевищило 700 осіб Число постраждалих в результаті землетрусу в Ірані перевищило 700 осіб
У Чикаго через хуртовини скасували майже 900 авіарейсів (фото, відео) У Чикаго через хуртовини скасували майже 900 авіарейсів (фото, відео)
Мокрий сніг, дощ та ожеледиця: в Україні сьогодні зіпсується погода Мокрий сніг, дощ та ожеледиця: в Україні сьогодні зіпсується погода
Погода на сьогодні: у більшості регіонів України пройдуть дощі та сніг (карта) Погода на сьогодні: у більшості регіонів України пройдуть дощі та сніг (карта)
У Києві завтра похолодає, без опадів У Києві завтра похолодає, без опадів
Україну завтра накриють дощі та снігопади (відеопрогноз) Україну завтра накриють дощі та снігопади (відеопрогноз)
Жителів Києва попереджають про туман Жителів Києва попереджають про туман

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 4 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
46 %
758 мм
9.4 м/с
3 %
Стрічка новин