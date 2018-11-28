Погода на сьогодні: в Україні буде морозно і сухо (карта)

У всіх регіонах похолодає.

Сьогодні в Україні похолодає / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 листопада у всіх регіонах України очікується похолодання, без опадів.

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Погода в Україні на сьогодні. На сході без опадів, температура до -2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура до +5°.

На заході України без опадів. Температура до -2°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до -3°. У центрі без опадів, до -2°.

Прогноз на 28 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 28 листопада — день пам'яті мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, Варвари, Дмитра. Яка ніч у Пилипівку, такий день у Петрівку. Перший міцний сніг випадає на ніч; денний сніг довго не затримається. Качки або гуси все частіше почали перелітати з місця на місце — до холодної зими. Сніг, що випав на Гурія, аж до весни не розтане.

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