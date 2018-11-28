Погода на сьогодні: в Україні буде морозно і сухо (карта)
У всіх регіонах похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, 28 листопада у всіх регіонах України очікується похолодання, без опадів.
Жителів Києва попереджають про ожеледицю на дорогах
Погода в Україні на сьогодні. На сході без опадів, температура до -2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура до +5°.
На заході України без опадів. Температура до -2°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до -3°. У центрі без опадів, до -2°.
За народним прогнозом, 28 листопада — день пам'яті мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, Варвари, Дмитра. Яка ніч у Пилипівку, такий день у Петрівку. Перший міцний сніг випадає на ніч; денний сніг довго не затримається. Качки або гуси все частіше почали перелітати з місця на місце — до холодної зими. Сніг, що випав на Гурія, аж до весни не розтане.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця-6°... -16°
- Дніпро-2°... -9°
- Донецьк-3°... -10°
- Житомир-5°... -12°
- Запоріжжя-2°... -8°
- Івано-Франківськ-6°... -16°
- Київ-5°... -13°
- Кіровоград-3°... -10°
- Луганськ-3°... -10°
- Луцьк-3°... -10°
- Львів-5°... -11°
- Миколаїв0°... -7°
- Одеса-2°... -8°
- Полтава-5°... -12°
- Рівне-5°... -12°
- Сімферополь-1°... -4°
- Суми-4°... -12°
- Тернопіль-7°... -17°
- Харків-7°... -15°
- Херсон0°... -6°
- Хмельницький-5°... -18°
- Черкаси-5°... -11°
- Чернігів-5°... -12°
- Чернівці-6°... -17°