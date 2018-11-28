Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до -3°

08:30, 28 листопада 2018
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У столиці сьогодні буде хмарно.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 28 листопада, у Києві без опадів, температура до -3°.

У Карпатах намело метр снігу (фото)

Докладний прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень -3°, ввечері -6°. Вітер південний, до 4,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:30, а зайде в 16:00.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада у всіх регіонах України очікується похолодання, без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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