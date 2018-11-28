Синоптики попереджають про ожеледицю та сильний вітер в Україні

09:35, 28 листопада 2018
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На півдні та сході очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

На дорогах України сьогодні очікується ожеледиця / УНІАН
На дорогах України сьогодні очікується ожеледиця / УНІАН

Сьогодні, 28 листопада, у більшості областей України ожеледиця, на сході та півдні очікується сильний вітер.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

"28 листопада на дорогах більшості областей країни ожеледиця, у південній та східній частині пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах.

Нагадаємо, у середу, 28 листопада, в Україні почнеться похолодання, вдень температура -3...-7 градусів.

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Теги: #погода#ожеледиця#штормове попередження
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