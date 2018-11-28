Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,9

10:55, 28 листопада 2018
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Інформації про серйозні руйнування або постраждалих не надходило.

Біля берегів Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Біля східного узбережжя префектури Аоморі на півночі Японії 28 листопада стався землетрус магнітудою 5,9.

Число постраждалих в результаті землетрусу в Ірані перевищило 700 осіб

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 41,3 градуса північної широти і 143,3 градуса східної довготи, вогнище залягало неглибоко. Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Японське метеорологічне агентство.

Підземні поштовхи були зареєстровані в 11:23 за місцевим часом у префектурах Аоморі та Хоккайдо і в сусідніх районах. Інформації про серйозні руйнування або постраждалих від землетрусу не надходило. Відзначається, що біля узбережжя були зафіксовані незначні зміни рівня моря.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,4 стався біля західного берега Греції вранці 26 жовтня. Підземні поштовхи були відчутні навіть у Лівії.

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Теги: #Японія#землетрус
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