Проливний дощ затопив австралійський Сідней (фото, відео)

Місцями лише за півтори години випало більше 90 мм опадів.

Сильний дощ затопив Сідней / REUTERS

В австралійському місті Сідней пройшла сильна злива, місцями лише за півтори години випало більше 90 мм опадів.

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Одним з найбільш постраждалих районів став Мосман, де випало 111 мм дощу, передає ABC Online.

Представники найбільшої австралійської компанії в області електроенергетики Ausgrid повідомили, що через шторм у Сіднеї і передмістях без світла залишилися 8 тисяч будинків. Дощ затопив автомобільні дороги, в аеропорту закрили дві з трьох злітно-посадкових смуг. Громадський транспорт у деяких районах міста не ходить.

Як йдеться в сюжеті ТСН, одна людина вже загинула в аварії на залитій водою дорозі. У лікарні з травмами потрапили ще 9.

Нагадаємо, через вплив потужного циклону багато штатів на півдні, південному сході і сході Австралії постраждали від негоди.