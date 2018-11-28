У мережі показали казкові пейзажі вкритих снігом Карпат (фото)

12:57, 28 листопада 2018
2530
0

На гірськолижних курортах місцями намело до 30 см снігу.

Карпати засипало снігом / www.instagram.com/andry_hryvyl/
Карпати засипало снігом / www.instagram.com/andry_hryvyl/

У Карпатах уже кілька днів йдуть снігопади, на гірськолижних курортах місцями випало до 30 см снігу.

У вівторок, 27 листопада, на горі Піп Іван намело цілий метр опадів.

Фотографіями казкових пейзажів в Карпатах діляться користувачі соцмереж.

Нагадаємо, 28 листопада в Україні почнеться похолодання, вдень температура -3...-7 градусів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сніг#Карпати
Читайте також
Справжньої зими чекати не варто: синоптик дав прогноз погоди в Україні на грудень Справжньої зими чекати не варто: синоптик дав прогноз погоди в Україні на грудень
На півдні та сході України оголосили штормове попередження на 29-30 листопада На півдні та сході України оголосили штормове попередження на 29-30 листопада
Проливний дощ затопив австралійський Сідней (фото, відео) Проливний дощ затопив австралійський Сідней (фото, відео)
Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,9 Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,9
Синоптики попереджають про ожеледицю та сильний вітер в Україні Синоптики попереджають про ожеледицю та сильний вітер в Україні
Новий рік без снігу і мороз: синоптики дали прогноз на грудень Новий рік без снігу і мороз: синоптики дали прогноз на грудень
Завтра в Україні сильно похолодає, на заході вночі до -18 градусів (відеопрогноз) Завтра в Україні сильно похолодає, на заході вночі до -18 градусів (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
56 %
764 мм
5.0 м/с
2 %
Стрічка новин