У мережі показали казкові пейзажі вкритих снігом Карпат (фото)
На гірськолижних курортах місцями намело до 30 см снігу.
У Карпатах уже кілька днів йдуть снігопади, на гірськолижних курортах місцями випало до 30 см снігу.
У вівторок, 27 листопада, на горі Піп Іван намело цілий метр опадів.
Фотографіями казкових пейзажів в Карпатах діляться користувачі соцмереж.
Нагадаємо, 28 листопада в Україні почнеться похолодання, вдень температура -3...-7 градусів.
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