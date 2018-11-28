У Карпатах почався лавинонебезпечний сезон

14:32, 28 листопада 2018
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У районi Чорногiрського масиву випало більше 30 см снігу.

У Карпатах відкрили лавинонебезпечний сезон / zak.depo.ua
У Карпатах відкрили лавинонебезпечний сезон / zak.depo.ua

Сьогодні, 28 листопада, через велику кількість снігу в районi Чорногiрського масиву Карпат відкрили лавинонебезпечний сезон.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"28 листопада, в зв’язку з випадінням снiгу висотою бiльше 30 см, лавинонебезпечний сезон у районi Чорногiрського масиву оголошується вiдкритим", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 27 листопада, на горі Піп Іван Чорногірський місцями намело до 1 м снігу.

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Теги: #Карпати#лавини
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