У Карпатах почався лавинонебезпечний сезон

У районi Чорногiрського масиву випало більше 30 см снігу.

У Карпатах відкрили лавинонебезпечний сезон / zak.depo.ua

Сьогодні, 28 листопада, через велику кількість снігу в районi Чорногiрського масиву Карпат відкрили лавинонебезпечний сезон.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"28 листопада, в зв’язку з випадінням снiгу висотою бiльше 30 см, лавинонебезпечний сезон у районi Чорногiрського масиву оголошується вiдкритим", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 27 листопада, на горі Піп Іван Чорногірський місцями намело до 1 м снігу.