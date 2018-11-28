На півдні та сході України оголосили штормове попередження на 29-30 листопада

15:31, 28 листопада 2018
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Пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Протягом 29-30 листопада у південних та східних регіонах України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 29-30 листопада в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму пориви вітру 17-22 м/с.

Нагадаємо, 28 листопада у більшості областей України ожеледиця, на сході та півдні очікується сильний вітер.

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Теги: #погода#штормове попередження
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