Справжньої зими чекати не варто: синоптик дав прогноз погоди в Україні на грудень

За прогнозом народного синоптика, у грудні незначні похолодання будуть змінюватися потеплінням.

У грудні в Україні будуть температурні "гойдалки" / УНІАН

У грудні в Україні очікуються температурні "гойдалки": незначні похолодання будуть змінюватися потеплінням.

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Через нестабільну погоду справжньої зими у грудні очікувати не варто. Про це "Фактам" розповів народний синоптик Леонід Горбань.

"Через те, що незначні похолодання будуть змінюватися потеплінням, справжньої зими в грудні чекати не варто. Сніг випаде в останніх числах грудня і пролежить до перших днів січня 2019 року. Потім він почне танути, оскільки в першій половині січня також очікуються температурні коливання від морозів до потепління", - сказав він.

За прогнозами Горбаня, "нормальна" зима прийде в Україну не раніше 16 січня.

Нагадаємо, завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що зима українців чекає досить тепла.