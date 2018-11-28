Мороз і сонце: прогноз погоди в Україні на 29 листопада (відеопрогноз)

16:30, 28 листопада 2018
340
0

Вночі місцями похолодає до -16°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 29 листопада, в усіх регіонах України похолодає, без опадів.

Синоптики попереджають про ожеледицю та сильний вітер в Україні

Погода в Україні на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -15°, вдень до -2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -8°, вдень до 0°.

На заході України без опадів. Температура вночі до -16°, вдень до -4°.

У північних областях сонячно. Температура вночі до -13°, вдень до -5°. У центрі без опадів, температура вночі до -16°, вдень до -2°.

За народним прогнозом, 29 листопада — день Святого Матвія, апостола і євангеліста, Єфросинії, Семена. Якщо в день апостола Матвія віють буйні вітри, то бути хуртовинам і хуртовинам до Миколи зимового (19 грудня).

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#похолодання
Читайте також
Мороз і сонце: прогноз погоди в Україні на 29 листопада (відеопрогноз) Мороз і сонце: прогноз погоди в Україні на 29 листопада (відеопрогноз)
Справжньої зими чекати не варто: синоптик дав прогноз погоди в Україні на грудень Справжньої зими чекати не варто: синоптик дав прогноз погоди в Україні на грудень
На півдні та сході України оголосили штормове попередження на 29-30 листопада На півдні та сході України оголосили штормове попередження на 29-30 листопада
Проливний дощ затопив австралійський Сідней (фото, відео) Проливний дощ затопив австралійський Сідней (фото, відео)
Синоптики попереджають про ожеледицю та сильний вітер в Україні Синоптики попереджають про ожеледицю та сильний вітер в Україні
Погода на сьогодні: в Україні буде морозно і сухо (карта) Погода на сьогодні: в Україні буде морозно і сухо (карта)
Новий рік без снігу і мороз: синоптики дали прогноз на грудень Новий рік без снігу і мороз: синоптики дали прогноз на грудень

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
56 %
764 мм
5.0 м/с
2 %
Стрічка новин