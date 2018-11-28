Мороз і сонце: прогноз погоди в Україні на 29 листопада (відеопрогноз)

Вночі місцями похолодає до -16°.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 29 листопада, в усіх регіонах України похолодає, без опадів.

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Погода в Україні на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -15°, вдень до -2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -8°, вдень до 0°.

На заході України без опадів. Температура вночі до -16°, вдень до -4°.

У північних областях сонячно. Температура вночі до -13°, вдень до -5°. У центрі без опадів, температура вночі до -16°, вдень до -2°.

За народним прогнозом, 29 листопада — день Святого Матвія, апостола і євангеліста, Єфросинії, Семена. Якщо в день апостола Матвія віють буйні вітри, то бути хуртовинам і хуртовинам до Миколи зимового (19 грудня).

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.