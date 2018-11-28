Мороз і сонце: прогноз погоди в Україні на 29 листопада (відеопрогноз)
Вночі місцями похолодає до -16°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 29 листопада, в усіх регіонах України похолодає, без опадів.
Синоптики попереджають про ожеледицю та сильний вітер в Україні
Погода в Україні на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -15°, вдень до -2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -8°, вдень до 0°.
На заході України без опадів. Температура вночі до -16°, вдень до -4°.
У північних областях сонячно. Температура вночі до -13°, вдень до -5°. У центрі без опадів, температура вночі до -16°, вдень до -2°.
За народним прогнозом, 29 листопада — день Святого Матвія, апостола і євангеліста, Єфросинії, Семена. Якщо в день апостола Матвія віють буйні вітри, то бути хуртовинам і хуртовинам до Миколи зимового (19 грудня).
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця-6°... -16°
- Дніпро-2°... -9°
- Донецьк-3°... -10°
- Житомир-5°... -12°
- Запоріжжя-2°... -8°
- Івано-Франківськ-6°... -16°
- Київ-5°... -13°
- Кіровоград-3°... -10°
- Луганськ-3°... -10°
- Луцьк-3°... -10°
- Львів-5°... -11°
- Миколаїв0°... -7°
- Одеса-2°... -8°
- Полтава-5°... -12°
- Рівне-5°... -12°
- Сімферополь-1°... -4°
- Суми-4°... -12°
- Тернопіль-7°... -17°
- Харків-7°... -15°
- Херсон0°... -6°
- Хмельницький-5°... -18°
- Черкаси-5°... -11°
- Чернігів-5°... -12°
- Чернівці-6°... -17°