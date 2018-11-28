У Києві завтра буде холодно та без опадів

17:00, 28 листопада 2018
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Ввечері у столиці температура до -11°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 листопада в Києві без опадів, температура вдень до -5°.

Синоптики попереджають про ожеледицю та сильний вітер в Україні

Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень -5°, ввечері - до -11°. Вітер східний та південно-східний, до 3,4 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:31, а зайде у 15:59.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 29 листопада, в усіх регіонах України похолодає, без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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