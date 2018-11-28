У Києві завтра буде холодно та без опадів
Ввечері у столиці температура до -11°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 29 листопада в Києві без опадів, температура вдень до -5°.
Синоптики попереджають про ожеледицю та сильний вітер в Україні
Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень -5°, ввечері - до -11°. Вітер східний та південно-східний, до 3,4 м/с.
Сонце в столиці зійде у 07:31, а зайде у 15:59.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 29 листопада, в усіх регіонах України похолодає, без опадів.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця-6°... -16°
- Дніпро-2°... -9°
- Донецьк-3°... -10°
- Житомир-5°... -12°
- Запоріжжя-2°... -8°
- Івано-Франківськ-6°... -16°
- Київ-5°... -13°
- Кіровоград-3°... -10°
- Луганськ-3°... -10°
- Луцьк-3°... -10°
- Львів-5°... -11°
- Миколаїв0°... -7°
- Одеса-2°... -8°
- Полтава-5°... -12°
- Рівне-5°... -12°
- Сімферополь-1°... -4°
- Суми-4°... -12°
- Тернопіль-7°... -17°
- Харків-7°... -15°
- Херсон0°... -6°
- Хмельницький-5°... -18°
- Черкаси-5°... -11°
- Чернігів-5°... -12°
- Чернівці-6°... -17°
Віргінія, США
+ 5 °
Невелика хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+5 °
Вологість:56 %
Тиск:764 мм
Вітер: 5.0 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:07:07
Захід16:48
Фаза місяця:
Стрічка новин