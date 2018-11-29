В Австралії через лісові пожежі евакуювали близько 8 тисяч осіб

Площа загоряння перевищує 20 тисяч гектарів.

Австралію охопили лісові пожежі / REUTERS

Із зони лісових пожеж в австралійському штаті Квінсленд евакуювали близько 8 тисяч осіб.

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Площа загоряння перевищує 20 тисяч гектарів. Десятки пожежників намагаються взяти стихію під контроль, до них на допомогу направляються підрозділи з сусідніх штатів.

Роботу пожежників ускладнюють спека і сильний вітер, передає Euronews.

Нагадаємо, лісову пожежа "Кемп", яку визнано найбільш руйнівною в сучасній історії американського штату Каліфорнія, повністю локалізовано. У результаті пожеж загинули 85 людей, близько 250 осіб числяться зниклими безвісти.