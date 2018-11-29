В Австралії через лісові пожежі евакуювали близько 8 тисяч осіб

13:01, 29 листопада 2018
67
0

Площа загоряння перевищує 20 тисяч гектарів.

Австралію охопили лісові пожежі / REUTERS
Австралію охопили лісові пожежі / REUTERS

Із зони лісових пожеж в австралійському штаті Квінсленд евакуювали близько 8 тисяч осіб.

Новий удар стихії: після смертельних лісових пожеж Каліфорнії загрожують повені

Площа загоряння перевищує 20 тисяч гектарів. Десятки пожежників намагаються взяти стихію під контроль, до них на допомогу направляються підрозділи з сусідніх штатів.

Роботу пожежників ускладнюють спека і сильний вітер, передає Euronews.

Нагадаємо, лісову пожежа "Кемп", яку визнано найбільш руйнівною в сучасній історії американського штату Каліфорнія, повністю локалізовано. У результаті пожеж загинули 85 людей, близько 250 осіб числяться зниклими безвісти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пожежа#Австралія
Читайте також
На Алясці стався землетрус, є руйнування (фото) На Алясці стався землетрус, є руйнування (фото)
Перший зимовий циклон принесе до України снігопади - синоптик Перший зимовий циклон принесе до України снігопади - синоптик
Погода на вихідні: зима в Україні розпочнеться з морозів і снігопадів (карта) Погода на вихідні: зима в Україні розпочнеться з морозів і снігопадів (карта)
Потужна злива затопила турецький Бодрум (відео) Потужна злива затопила турецький Бодрум (відео)
Штормовий вітер та хуртовини: синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні Штормовий вітер та хуртовини: синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні
В Україні сьогодні буде холодно, на півдні пройде сніг (карта) В Україні сьогодні буде холодно, на півдні пройде сніг (карта)
Останній день осені в Україні буде дуже холодним: на заході очікується до -19° (відеопрогноз) Останній день осені в Україні буде дуже холодним: на заході очікується до -19° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 6 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
95 %
765 мм
3.6 м/с
61 %
Стрічка новин