У Гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в грудні
Очікується, що середня температура місяця буде на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень.
Очікується, що середня температура повітря грудня-2018 в Україні буде вище середніх багаторічних значень.
Сильні морози зміняться відлигою: синоптик дала прогноз погоди на початок грудня
Такий прогноз зробили в Українському гідрометцентрі.
"Середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 1° тепла, в Криму до 4° тепла, що на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень", - йдеться в повідомленні.
За прогнозом Укргідрометцентру, у грудні в Україні випаде 34-72 мм опадів, на Закарпатті 82-108 мм, у горах Криму до 140 мм, що в межах середніх багаторічних значень.
Нагадаємо, протягом 30 листопада-3 грудня в Україні зберігатиметься холодна погода, а з 4 грудня очікується потепління.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця-7°... -12°
- Дніпро0°... -6°
- Донецьк0°... -6°
- Житомир-6°... -10°
- Запоріжжя0°... -8°
- Івано-Франківськ-10°... -16°
- Київ-5°... -9°
- Кіровоград-2°... -11°
- Луганськ-1°... -4°
- Луцьк-5°... -8°
- Львів-5°... -9°
- Миколаїв-1°... -11°
- Одеса-3°... -13°
- Полтава-2°... -7°
- Рівне-7°... -9°
- Сімферополь+4°... -2°
- Суми-4°... -6°
- Тернопіль-8°... -12°
- Харків-2°... -5°
- Херсон0°... -8°
- Хмельницький-6°... -12°
- Черкаси-2°... -10°
- Чернігів-5°... -9°
- Чернівці-7°... -18°
Віргінія, США
+ 6 °
Хмарно, дощПогода Стерлінг
Відчувається як:+6 °
Вологість:95 %
Тиск:765 мм
Вітер: 3.6 м/с
Ймовірність опадів:61 %
Схід:07:09
Захід16:47
Фаза місяця:
Стрічка новин