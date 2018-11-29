У Гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в грудні

14:23, 29 листопада 2018
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Очікується, що середня температура місяця буде на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень.

Грудень в Україні буде теплим / фото British Wildlife Photography Awards
Грудень в Україні буде теплим / фото British Wildlife Photography Awards

Очікується, що середня температура повітря грудня-2018 в Україні буде вище середніх багаторічних значень.

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Такий прогноз зробили в Українському гідрометцентрі.

"Середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 1° тепла, в Криму до 4° тепла, що на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень", - йдеться в повідомленні.

За прогнозом Укргідрометцентру, у грудні в Україні випаде 34-72 мм опадів, на Закарпатті 82-108 мм, у горах Криму до 140 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, протягом 30 листопада-3 грудня в Україні зберігатиметься холодна погода, а з 4 грудня очікується потепління.

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Теги: #погода#грудень
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