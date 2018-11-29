У горах Івано-Франкiвської областi оголосили лавинну небезпеку

15:06, 29 листопада 2018
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Снiголавинна небезпека у Карпатах низького рівня.

У Карпатах оголосили лавинну небезпеку / УНІАН
У Карпатах оголосили лавинну небезпеку / УНІАН

Протягом 29-30 листопада у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується лавинна небезпека.

Сильні морози зміняться відлигою: синоптик дала прогноз погоди на початок грудня

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"29-30 листопада у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується низька снiголавинна небезпека (1 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 30 листопада-3 грудня в Україні зберігатиметься холодна погода, а з 4 грудня очікується потепління.

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Теги: #погода#лавини
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