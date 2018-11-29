В Ірландії вирує шторм "Діана": без світла залишилися 40 тисяч будинків (відео)

15:36, 29 листопада 2018
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На півдні та заході країни оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки.

Наслідки шторму "Діана" в Ірландії / twitter.com/countykerry
Наслідки шторму "Діана" в Ірландії / twitter.com/countykerry

Через шторм "Діана" в Ірландії без світла залишилися 40 тисяч будинків.

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На півдні та заході країни оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки, максимальний порив вітру (122 км/год) був зафіксований на острові Шеркін, передає Stormnews з посиланням на RTÉ.

Шторм залишив без світла 40 тисяч будинків, пізніше їхня кількість зменшилася до 19 тисяч. В аеропорту міста Корк були скасовані кілька авіарейсів. У деяких районах зберігається ризик повеней.

Нагадаємо, в австралійському місті Сідней пройшов сильний дощ, місцями лише за півтори години випало більше 90 мм опадів.

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Теги: #шторм#Ірландія
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