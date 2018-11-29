В Ірландії вирує шторм "Діана": без світла залишилися 40 тисяч будинків (відео)
На півдні та заході країни оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки.
Через шторм "Діана" в Ірландії без світла залишилися 40 тисяч будинків.
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На півдні та заході країни оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки, максимальний порив вітру (122 км/год) був зафіксований на острові Шеркін, передає Stormnews з посиланням на RTÉ.
Шторм залишив без світла 40 тисяч будинків, пізніше їхня кількість зменшилася до 19 тисяч. В аеропорту міста Корк були скасовані кілька авіарейсів. У деяких районах зберігається ризик повеней.
The Coast Guard strongly advises the public to stay away from exposed beaches, and cliffs piers, harbour walls and promenades along the coast during storm conditions.— Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) 28 листопада 2018 р.
Remember to Stay Back, Stay High and Stay Dry. #StormDianapic.twitter.com/jE1s0TK83r
Нагадаємо, в австралійському місті Сідней пройшов сильний дощ, місцями лише за півтори години випало більше 90 мм опадів.
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