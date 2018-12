В Ірландії вирує шторм "Діана": без світла залишилися 40 тисяч будинків (відео)

На півдні та заході країни оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки.

На півдні та заході країни оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки, максимальний порив вітру (122 км/год) був зафіксований на острові Шеркін, передає Stormnews з посиланням на RTÉ.

Шторм залишив без світла 40 тисяч будинків, пізніше їхня кількість зменшилася до 19 тисяч. В аеропорту міста Корк були скасовані кілька авіарейсів. У деяких районах зберігається ризик повеней.

The Coast Guard strongly advises the public to stay away from exposed beaches, and cliffs piers, harbour walls and promenades along the coast during storm conditions.



Remember to Stay Back, Stay High and Stay Dry. #StormDianapic.twitter.com/jE1s0TK83r