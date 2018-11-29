Останній день осені в Україні буде дуже холодним: на заході очікується до -19° (відеопрогноз)

По всій країні очікується морозна погода.

Завтра в Україні буде холодно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 листопада в Україні буде холодно, на півдні та місцями в центрі пройде сніг.

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Прогноз погоди в Україні. На сході без опадів, температура вночі до -11°, вдень до -4°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють снігопади. Температура вночі до -6°, вдень до 0°.

На заході України без опадів. Температура вночі до -19°, вдень до -4°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до -9°, вдень до -5°. У центрі місцями пройде сніг, температура вночі до -11°, вдень до -4°.

За народним прогнозом, 30 листопада — Григорія, Никона, Лазаря, Михайла. Осокове листя лягає обличчям вверх — до студеної зими, якщо зворотньою стороною догори — зима передбачається тепла.

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