У Києві завтра без опадів, вдень температура -7°
У столиці завтра буде холодно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 30 листопада, у Києві без опадів, температура вдень до -7°.
У Гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в грудні
Погода у Києві на завтра. Температура повітря вдень -7°, ввечері -8°. Вітер східний, до 4,1 м/с.
Сонце в столиці зійде у 07:33, а зайде у 15:58.
Як повідомляв УНІАН, 30 листопада в Україні буде холодно, на півдні та місцями в центрі пройде сніг.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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