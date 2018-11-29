У Києві завтра без опадів, вдень температура -7°

17:00, 29 листопада 2018
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У столиці завтра буде холодно.

У Києві завтра буде холодно / УНІАН
У Києві завтра буде холодно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 30 листопада, у Києві без опадів, температура вдень до -7°.

У Гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в грудні

Погода у Києві на завтра. Температура повітря вдень -7°, ввечері -8°. Вітер східний, до 4,1 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:33, а зайде у 15:58.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада в Україні буде холодно, на півдні та місцями в центрі пройде сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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