В Україні сьогодні буде холодно, на півдні пройде сніг (карта)
Останній день осені в Україні буде морозним.
Згідно з даними Погода УНІАН, 30 листопада в Україні буде холодно, на півдні та місцями в центрі пройде сніг.
У Гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в грудні
Прогноз погоди в Україні. На сході без опадів, температура до -4°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють снігопади. Температура до 0°.
На заході України без опадів. Температура до -4°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до -5°. У центрі місцями пройде сніг, температура до -4°.
За народним прогнозом, 30 листопада — Григорія, Никона, Лазаря, Михайла. Осокові листя лягають обличчям вверх — до студеної зими, якщо зворотньою стороною догори — зима передбачається тепла.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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