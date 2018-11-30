В Україні сьогодні буде холодно, на півдні пройде сніг (карта)

08:09, 30 листопада 2018
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Останній день осені в Україні буде морозним.

В Україні сьогодні буде холодно / УНІАН
В Україні сьогодні буде холодно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 листопада в Україні буде холодно, на півдні та місцями в центрі пройде сніг.

У Гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в грудні

Прогноз погоди в Україні. На сході без опадів, температура до -4°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють снігопади. Температура до 0°.

На заході України без опадів. Температура до -4°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до -5°. У центрі місцями пройде сніг, температура до -4°.

Прогноз на 30 листопада / УНІАН
Прогноз на 30 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 30 листопада — Григорія, Никона, Лазаря, Михайла. Осокові листя лягають обличчям вверх — до студеної зими, якщо зворотньою стороною догори — зима передбачається тепла.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#морози
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