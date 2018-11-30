Штормовий вітер та хуртовини: синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Завтра, 1 грудня, в Україні очікується сильний сніг.

Завтра в Україні очікуються хуртовини / УНІАН

Протягом 30 листопада-1 грудня у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов. Оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 30 листопада у південній та східній частині України пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25-28 м/с. На Азовському морі та у портах Маріуполь і Бердянськ посилення північно-східного вітру 25-28 м/с, висота хвиль 13-15 дм, у відкритій частині моря 15-20 дм, швидке обледеніння суден.

У суботу, 1 грудня, у східних, центральних, південних областях України місцями сильний сніг, вночі у Приазов'ї та східних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.

Раніше з'явився прогноз погоди в Україні на грудень. Очікується, що середня температура місяця буде на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень.