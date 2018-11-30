Штормовий вітер та хуртовини: синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні
Завтра, 1 грудня, в Україні очікується сильний сніг.
Протягом 30 листопада-1 грудня у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов. Оголошено штормове попередження.
В Україні сьогодні буде холодно, на півдні пройде сніг (карта)
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, 30 листопада у південній та східній частині України пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25-28 м/с. На Азовському морі та у портах Маріуполь і Бердянськ посилення північно-східного вітру 25-28 м/с, висота хвиль 13-15 дм, у відкритій частині моря 15-20 дм, швидке обледеніння суден.
У суботу, 1 грудня, у східних, центральних, південних областях України місцями сильний сніг, вночі у Приазов'ї та східних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.
Раніше з'явився прогноз погоди в Україні на грудень. Очікується, що середня температура місяця буде на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень.
Погода в Україні
- Вінниця-7°... -12°
- Дніпро0°... -6°
- Донецьк0°... -6°
- Житомир-6°... -10°
- Запоріжжя0°... -8°
- Івано-Франківськ-10°... -16°
- Київ-5°... -9°
- Кіровоград-2°... -11°
- Луганськ-1°... -4°
- Луцьк-5°... -8°
- Львів-5°... -9°
- Миколаїв-1°... -11°
- Одеса-3°... -13°
- Полтава-2°... -7°
- Рівне-7°... -9°
- Сімферополь+4°... -2°
- Суми-4°... -6°
- Тернопіль-8°... -12°
- Харків-2°... -5°
- Херсон0°... -8°
- Хмельницький-6°... -12°
- Черкаси-2°... -10°
- Чернігів-5°... -9°
- Чернівці-7°... -18°