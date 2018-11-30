Потужна злива затопила турецький Бодрум (відео)

У деяких районах рятувальникам довелося евакуювати населення на човнах.

На Бодрум обрушилися дощі / youtube.com / Türkiye Gazetesi

Сильна злива накрила місто Бодрум на південному заході Туреччини.

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Потужні потоки води на вулицях змивали автомобілі. Крім того,через повінь виявилися підтопленими будинки. У деяких районах рятувальникам довелося евакуювати населення на човнах.

Інформації про потерпілих не надходило, передає Stormnews.

Нагадаємо, в австралійському місті Сідней пройшов сильний дощ, місцями лише за півтори години випало більше 90 мм опадів.