Потужна злива затопила турецький Бодрум (відео)

10:56, 30 листопада 2018
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У деяких районах рятувальникам довелося евакуювати населення на човнах.

На Бодрум обрушилися дощі / youtube.com / Türkiye Gazetesi
На Бодрум обрушилися дощі / youtube.com / Türkiye Gazetesi

Сильна злива накрила місто Бодрум на південному заході Туреччини.

В Австралії через лісові пожежі евакуювали близько 8 тисяч осіб

Потужні потоки води на вулицях змивали автомобілі. Крім того,через повінь виявилися підтопленими будинки. У деяких районах рятувальникам довелося евакуювати населення на човнах.

Інформації про потерпілих не надходило, передає Stormnews.

Нагадаємо, в австралійському місті Сідней пройшов сильний дощ, місцями лише за півтори години випало більше 90 мм опадів.

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Теги: #повінь#Туреччина
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