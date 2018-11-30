Потужна злива затопила турецький Бодрум (відео)
У деяких районах рятувальникам довелося евакуювати населення на човнах.
Сильна злива накрила місто Бодрум на південному заході Туреччини.
В Австралії через лісові пожежі евакуювали близько 8 тисяч осіб
Потужні потоки води на вулицях змивали автомобілі. Крім того,через повінь виявилися підтопленими будинки. У деяких районах рятувальникам довелося евакуювати населення на човнах.
Інформації про потерпілих не надходило, передає Stormnews.
Потужна повінь заблокував дороги в турецькому місті Бодрум
Bodrum'da şiddetli yağış, akşam saatlerinde sel felaketine dönüştü.#bodrum#sel#yağmurpic.twitter.com/Ua2YE9RCf4— FORUM ATMOSFER (@forumatmosfer) 29 листопада 2018 р.
Нагадаємо, в австралійському місті Сідней пройшов сильний дощ, місцями лише за півтори години випало більше 90 мм опадів.
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