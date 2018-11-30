Погода на вихідні: зима в Україні розпочнеться з морозів і снігопадів (карта)
У суботу снігопади очікуються практично по всій країні.
На вихідних погода в Україні буде холодною, у суботу майже по всій країні очікуються снігопади.
Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві у суботу пройде сніг, температура повітря вночі -8°, вдень -6°. У неділю без опадів, -10°...-5°.
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Погода у Львові: у суботу мінлива хмарність, вночі -10°, вдень -5°. У неділю без опадів, -4°...0°.
У Луцьку в суботу вночі -8°, вдень -5°, пройде сніг. У неділю вночі -4°, вдень -1°, без опадів.
У Вінниці в суботу очікується снігопад, температура повітря -11°...-7°. У неділю до -10°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі -9°, вдень -2°. У неділю -7°...0°.
У Харкові в суботу пройде сніг, температура вночі -4°, вдень -3°. У неділю -12°...-2°, також очікуються опади.
У Дніпрі в суботу снігопад, температура вночі -5°, вдень -1°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря -11°...-3°.
У Сімферополі завтра без опадів, -1°...+3°. У неділю -3°...+4°, мінлива хмарність.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі -3°, вдень +1°. У неділю без опадів, температура до -7°.
У Краматорську у суботу пройде сніг, температура вночі -4°, вдень +1°. У неділю температура -13°, хмарно.
У Сєвєродонецьку завтра пройде сильний сніг, температура вночі -4°, вдень +1°. У неділю -10°...0°, без опадів.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу без опадів, температура до -18°. У неділю хмарно, вночі -5°, вдень -3°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -13°, вдень -9°. У неділю сонячно, вночі -4°, вдень до -1°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до -10°. У неділю температура до -2°, сонячно.
У Сваляві завтра сонячно, -9°, в неділю хмарно з проясненнями, температура повітря -2° ...+1°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця-7°... -12°
- Дніпро0°... -6°
- Донецьк0°... -6°
- Житомир-6°... -10°
- Запоріжжя0°... -8°
- Івано-Франківськ-10°... -16°
- Київ-5°... -9°
- Кіровоград-2°... -11°
- Луганськ-1°... -4°
- Луцьк-5°... -8°
- Львів-5°... -9°
- Миколаїв-1°... -11°
- Одеса-3°... -13°
- Полтава-2°... -7°
- Рівне-7°... -9°
- Сімферополь+4°... -2°
- Суми-4°... -6°
- Тернопіль-8°... -12°
- Харків-2°... -5°
- Херсон0°... -8°
- Хмельницький-6°... -12°
- Черкаси-2°... -10°
- Чернігів-5°... -9°
- Чернівці-7°... -18°