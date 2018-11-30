Погода на вихідні: зима в Україні розпочнеться з морозів і снігопадів (карта)

У суботу снігопади очікуються практично по всій країні.

На вихідних в Україні буде холодно / УНІАН

На вихідних погода в Україні буде холодною, у суботу майже по всій країні очікуються снігопади.

Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві у суботу пройде сніг, температура повітря вночі -8°, вдень -6°. У неділю без опадів, -10°...-5°.

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Погода у Львові: у суботу мінлива хмарність, вночі -10°, вдень -5°. У неділю без опадів, -4°...0°.

У Луцьку в суботу вночі -8°, вдень -5°, пройде сніг. У неділю вночі -4°, вдень -1°, без опадів.

У Вінниці в суботу очікується снігопад, температура повітря -11°...-7°. У неділю до -10°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі -9°, вдень -2°. У неділю -7°...0°.

У Харкові в суботу пройде сніг, температура вночі -4°, вдень -3°. У неділю -12°...-2°, також очікуються опади.

Прогноз на 1 грудня / УНІАН

Прогноз на 2 грудня / УНІАН

У Дніпрі в суботу снігопад, температура вночі -5°, вдень -1°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря -11°...-3°.

У Сімферополі завтра без опадів, -1°...+3°. У неділю -3°...+4°, мінлива хмарність.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі -3°, вдень +1°. У неділю без опадів, температура до -7°.

У Краматорську у суботу пройде сніг, температура вночі -4°, вдень +1°. У неділю температура -13°, хмарно.

У Сєвєродонецьку завтра пройде сильний сніг, температура вночі -4°, вдень +1°. У неділю -10°...0°, без опадів.

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу без опадів, температура до -18°. У неділю хмарно, вночі -5°, вдень -3°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -13°, вдень -9°. У неділю сонячно, вночі -4°, вдень до -1°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до -10°. У неділю температура до -2°, сонячно.

У Сваляві завтра сонячно, -9°, в неділю хмарно з проясненнями, температура повітря -2° ...+1°.

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