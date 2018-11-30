У високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi оголосили лавинну небезпеку

Лавинна небезепека у горах низького рівня.

У Карпатах оголосили лавинну небезпеку / УНІАН

У п'ятницю, 30 листопада, у горах Iвано-Франкiвської областi очiкується лавинна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"30 листопада у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується низька снiголавинна небезпека (1 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 30 листопада-1 грудня у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов. Оголошено штормове попередження.