Київських водіїв просять не користуватися особистими автомобілями через погіршення погоди
Завтра погода у столиці зіпсується.
У суботу, 1 грудня, у Києві очікується сніг (приріст снігового покриву висотою 5-7 см), на дорогах міста - ожеледиця.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.
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"1 грудня очікується помірний сніг (приріст снігового покриву висотою 5-7 см), на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.
Водіїв закликають не залишати транспорт обабіч доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки, а також за можливості утриматися від поїздок на власних авто та надати перевагу громадському транспорту.
У КМДА рекомендують дотримуватись низки порад під час ожеледиці.
Поради водіям:
- дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;
- будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
- обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.
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