Перший зимовий циклон принесе до України снігопади - синоптик

16:08, 30 листопада 2018
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Завтра в Україні очікуються поривчастий вітер, ожеледь та налипання мокрого снігу.

Завтра до України прийдуть снгіопади / УНІАН
Завтра до України прийдуть снгіопади / УНІАН

Через вплив циклону у суботу, 1 грудня, в Україні очікуються снігопади.

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Завтра у більшості регіонів України очікуються поривчастий вітер, ожеледь, налипання мокрого снігу. Такий прогноз погоди у Facebook опублікувала синоптик Наталія Діденко.

"1 грудня складна погода охопить значну частину України - сніг, поривчастий вітер, на півдні, на південному сході, де температура буде вища, мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу", - пише вона.

За словами Діденко, 2 грудня циклон разом із опадами перейде на північ, тому снігу буде менше.

У Києві зима розпочнеться зі снігу та морозу. На вихідних у столиці вночі -6...-10, вдень -4...-6 градусів. 

Нагадаємо, протягом 30 листопада-1 грудня у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов. Оголошено штормове попередження.

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Теги: #погода#сніг
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