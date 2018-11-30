Перший зимовий циклон принесе до України снігопади - синоптик
Завтра в Україні очікуються поривчастий вітер, ожеледь та налипання мокрого снігу.
Через вплив циклону у суботу, 1 грудня, в Україні очікуються снігопади.
В Україні сьогодні буде холодно, на півдні пройде сніг (карта)
Завтра у більшості регіонів України очікуються поривчастий вітер, ожеледь, налипання мокрого снігу. Такий прогноз погоди у Facebook опублікувала синоптик Наталія Діденко.
"1 грудня складна погода охопить значну частину України - сніг, поривчастий вітер, на півдні, на південному сході, де температура буде вища, мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу", - пише вона.
За словами Діденко, 2 грудня циклон разом із опадами перейде на північ, тому снігу буде менше.
У Києві зима розпочнеться зі снігу та морозу. На вихідних у столиці вночі -6...-10, вдень -4...-6 градусів.
Нагадаємо, протягом 30 листопада-1 грудня у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов. Оголошено штормове попередження.
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